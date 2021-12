Fogo destrói 320 barracos em favela na zona sul de SP

A Prefeitura de São Paulo estima que pelo menos 320 barracos tenham sido destruídos no incêndio que atingiu a favela Real Parque, na zona sul da capital, nesta sexta, 24. O incêndio, próximo à Marginal do Pinheiros, foi controlado no início da tarde.



O fogo começou por volta das 10 horas em dois barracos e se alastrou rapidamente. A Eletropaulo informou que cortou o fornecimento de energia elétrica na Avenida Visconde Cunha às 11h05 a pedido do Corpo de Bombeiros, para evitar mais danos no local.

