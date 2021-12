Flordelis precisa se apresentar até esta quinta para colocar tornozeleira eletrônica

A deputada federal Flordelis (PSD-RJ) foi intimada na noite desta terça-feira, 6, a se apresentar, em 48h, na Secretaria de Administração Penitenciária (Seap-RJ) para colocar a tornozeleira eletrônica. Deputada federal é acusada de ser mandante do assassinato do marido, o pastor Anderson do Carmo, em junho do ano passado.

No último dia 24, ela virou ré por cinco crimes relacionados ao caso, incluindo homicídio triplamente qualificado e associação criminosa. Oito pessoas foram presas por envolvimento no crime, sendo sete filhos e uma neta dela.

A ordem para que Flordelis seja monitorada por uma tornozeleira eletrônica partiu da juíza Nearis dos Santos Arce, da 3ª Vara Criminal de Niterói.

A magistrada atendeu a um pedido do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, que acusa a deputada federal de ser a mandante do homicídio de seu marido, o pastor Anderson do Carmo, em 16 de junho do ano passado. O crime teria contado com a participação de filhos do casal.

