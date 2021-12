Flavio Bolsonaro vai depor em caso da rachadinha e negocia videoconferência

A advogada do senador Flávio Bolsonaro (Republicanos-RJ) afirmou que ele vai prestar depoimento sobre o esquema de rachadinha na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. De acordo com informações do Portal UOL, um interrogatório através de videoconferência está sendo negociado.

Flavio foi intimado pelo Ministério Público do Rio a falar na próxima semana, no dia 6 ou 7 de julho. A defesa questionou a competência do órgão para a oitiva, uma vez que a investigação saiu da primeira para a segunda instância.

"Não há impasse. Estamos definindo uma data", disse Luciana Pires, que integra a defesa do senador.

Segundo a advogada, o parlamentar pode negociar uma data e local mais adequados para ser ouvido. Outro advogado do senador já tinha revelado a preferência por uma oitiva presencial.

De acordo com o site, Flavio Bolsonaro e outros cerca de 20 parlamentares da Alerj são suspeitos de terem praticado o esquema de rachadinha em seus gabinetes. O esquema no gabinete de Bolsonaro, então deputado estadual, teria sido coordenado pelo assessor parlamentar Fabrício Queiroz, preso há duas semanas em Atibaia (SP). A mulher de Queiroz continua foragida.

Segundo as investigações, Queiroz teria realizado movimentações suspeitas no valor de aproximadamente R$ 1,2 milhão.

