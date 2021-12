Fim do horário de verão exige alguns cuidados com a saúde

O horário de verão termina neste sábado, 16. Quando o relógio marcar meia-noite, é preciso voltar o ponteiro para as 23h. Com isso, quais são os cuidados necessários para garantir o bem-estar físico e mental?

Para o sucesso de uma dieta, por exemplo, a mudança pode ser adversária, na opinião da nutróloga Ana Luisa Vilela. "Mesmo sem fome, é preciso manter os horários das principais refeições", afirma.

Dicas alimentares para sobreviver às mudanças

- Consuma ainda mais líquidos para auxiliar na hidratação desses dias que ainda estão quentes;

- Tente manter os horários das refeições na primeira semana mesmo sem fome, e então nos próximos dias o organismo já estará adaptado;

- As carnes magras são sempre boas opções, principalmente à noite;

- Aproveite para consumir alimentos leves e in natura, como frutas, verduras e legumes;

- Coma de três em três horas para evitar a fome excessiva.

No fim de 2017, o então presidente da República, Michel Temer, chegou a cogitar o fim do horário de verão no Brasil. Isso porque um estudo Ministério de Minas e Energia mostrou que a adoção da hora adiantada na época mais quente do ano não resulta mais em economia de energia.

Pets

Os pets também podem sentir os efeitos da mudança de horário. A veterinária Karina Mussolino afirma que é preciso prestar atenção no comportamento dos animais.

"Verificar se o pet está se alimentando normalmente, se está ingerindo água, se a urina e as fezes estão normais. Os animais desidratam pelo calor excessivo, então a ingestão de água e a alimentação são muito importantes", afirma.

Como cuidar do seu pet com o fim do horário de verão

- Foque na hidratação, sempre com água fresca e disponível para o cão;

- Evite passear e realizar atividades físicas em horários mais quentes, ou seja, das 10h às 16h;

- Fique atento à temperatura do asfalto antes de começar a caminhar com o cachorro, pois ele pode queimar a patinha;

- Fazer pausas durante o passeio sempre é bom. Uma dica é, em dias mais quentes, borrifar um pouco de água no pelo;

- Existe protetor solar específico para pets para ser usado no focinho, extremidades das orelhas e barriga. O produto evita câncer de pele;

- Atenção para picadas de insetos, pulgas e carrapatos, pois as altas temperaturas formam um ambiente ideal para a proliferação deles;

- Para quem vai ao litoral, é preciso fazer a prevenção contra dirofilariose. Um vermífugo, ministrado pelo veterinário, deve ajudar;

- A carteira de vacinação precisa estar em dia.

