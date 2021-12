Filhos gastam valores parecidos para presentear pais e mães

Pesquisa realizada por um site de comparação de preços constatou que os filhos pretendem investir quase o mesmo valor que gastam com as mães para presentear os pais, no próximo domingo, 11. Diferente do que se costuma imaginar, segundo foi apurado, o investimento com presentes nas datas comemorativas não é maior para as mamães.

Dos 548 filhos ouvidos, a maioria, 26%, respondeu que pretende gastar entre R$ 101 a R$ 200 com o presente do pai, quase a mesma porcentagem, 25%, indicou ter gasto o mesmo valor com o presente dado à mãe, esse ano. Outra parte considerável dos entrevistados, 21%, revelaram que vão gastar com o presente de R$ 50 a R$ 100. Os pais estão em sintonia com os filhos, dos 321 ouvidos, 25%, imaginam que o valor gasto com o seu presente será exatamente entre R$ 101 a R$ 200.

"É cultural pensar que o preço do presente das mães é sempre mais caro do que o dos pais, já que existem muito mais opções de compra para mulheres. Os presentes dos homens não variam muito; geralmente são camisas, calças, sapatos ou algum produto eletrônico, mas isso não quer dizer que esses produtos sejam mais baratos", avalia o CEO do Kuantokusta, Flávio Pagotto, site responsável pela pesquisa em parceria com a Netquest.

A pesquisa revela também que, como acontece em outras datas comemorativas, os produtos eletrônicos são os que mais atraem, sendo desejados por 68% dos pais e são a intenção de presente de 42% dos filhos. A maioria do pais, 51%, preferem que os filhos escolham os presentes, 24% gostam de escolher o que vão ganhar e 22% entram em um consenso com os filhos.

No quesito onde comprar o presente, os filhos estão bem divididos, 25% preferem comprar em lojas físicas, enquanto 21% optam pelas lojas virtuais, contudo 52% ainda não sabem onde vão comprar, mas levam em conta as duas opções de lojas.

adblock ativo