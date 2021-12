Filhos de Angélica e Luciano Huck e babás recebem alta

Os três filhos dos apresentadores Angélica e Luciano Huck e as duas babás receberam alta do Hospital Albert Einstein, no bairro do Morumbi, na Zona Sul de São Paulo, na noite deste domingo, 24. Todos haviam sido transferidos para a unidade para realização de exames, segundo o Bom Dia São Paulo, da Rede Globo.

Perante a avaliação de pediatras, as crianças foram liberadas horas após a transferência, já o casal permanece internado, mas passa bem.

Eles estavam viajando em um avião que acabou sofrendo uma falha na bomba de combustível, segundo o piloto Osmar Frattini, de 52 anos, que acabou fazendo um pouso de emergência em uma fazenda a cerca de 30 km de Campo Grande, na manhã deste domingo, 24.

Angélica, Huck, os três filhos e as babás voltavam de gravações do programa "Estrelas" no Pantanal de Mato Grosso do Sul. Luciano chegou a publicar, em sua conta no Instagram, uma foto da apresentadora durante as gravações.

O avião do acidente é um Embraer, modelo 820C, matrícula PT-ENM, segundo a Aeronáutica. A aeronave pertence à empresa Táxi Aéreo e estava com a documentação regular, segundo o site da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac).

Angélica foi atendida na Santa Casa da cidade, mas nada grave foi diagnósticado. (Foto: Reprodução | Instagram)

