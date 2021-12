Filho mais velho de Luciano Huck e Angélica é internado no Rio

O filho mais velho dos apresentadores Luciano Huck e Angélica, Joaquim, de 14 anos, está internado desde a madrugada deste domingo, 23, no hospital Copa Star, da Rede D'or, em Copacabana, no Rio de Janeiro.

De acordo com o jornal O Globo, o adolescente sofreu um acidente durante um passeio de lancha com a família, no sábado, 22, em Ilha Grande.

Ainda não há informações sobre o seu estado de saúde.

Na tarde de sábado, Luciano publicou no Instagram uma série de vídeos sobre o passeio de lancha com os filhos Joaquim, Benício e Eva. Já na manhã deste domingo, o apresentador também publicou uma imagem no Instagram falando sobre o estado de saúde do filho. "Agradecemos as inúmeras preces e manifestações de carinha. Angelica & Luciano".

adblock ativo