Filho de técnico Abel Braga morre ao cair de janela

O filho mais novo do técnico Abel Braga, João Pedro morreu após cair do apartamento onde morava com a família no Rio de Janeiro. O acidente aconteceu neste sábado, 29, enquanto o treinador comandava uma atividade do Fluminense.

As circunstâncias da queda ainda serão investigadas. Mas informações preliminares indicam que João Pedro sofria de epilepsia e teria tido uma crise próximo a janela.

O Fluminense lamentou a morte de João Pedro, manifestando solidariedade para o técnico e sua família.

Jogo

Por conta da tragédia, a CBF adiou o jogo do Fluminense contra a Ponte Preta, que aconteceria neste domingo, 30. A partida foi agendada para o dia 9 de agosto.

