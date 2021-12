Filho de Mussum lança cerveja Biritis

O filho do humorista Mussum, o empresário Sandro Gomes, 36 anos, vai lançar este mês a cerveja artesanal batizada de Biritis. Mussum morreu há 19 anos, mas os bordões que criou a partir da substituição do final das palavras pelas letras "is" continuam bombando nas redes.

A cerveja do filho do comediante será lançada em 19 de agosto. Gomes tem como sócios os amigos Diogo Mello e Leonardo Costa. A cerveja será vendida a princípio em garrafas de 600 ml apenas em alguns bares e restaurantes de São Paulo e do Rio de Janeiro.

A nova cervejaria chama-se Bressaria Ampolis e segundo Gomes pretende lançar ainda outras cervejas no mercado. "Nossa intenção é que a Biritis não seja a única", explica Sandro. Piada ou não, a segunda cerveja pode ser a Cacildis.

