Filho de Ivo Pitanguy é preso após atropelar operário no Rio

O filho do cirurgião plástico Ivo Pitanguy, o empresário Ivo Nascimento de Campos Pitanguy, foi preso em flagrante na madrugada desta sexta-feira, 21, no Rio de Janeiro, após atropelar o operário José Ferreira da Silva, de 44 anos, que morreu no hospital.

O acidente aconteceu por volta das 23h30 de quinta, 20, na Gávea, Zona Sul do Rio, e pode ter sido causado por embriaguez. Segundo a delegada Monique Vidal, Ivo teria se recusado a receber atendimento dos bombeiros após a colisão e estava visivelmente alterado. Ele responderá por homicídio culposo e embriaguez ao voltante.

A delegada ressaltou ainda, em entrevista ao G1, que a ficha de Ivo no Departamento Estadual de Trânsito do Rio de Janeiro (Detran-RJ) possui 23 folhas e 70 multas aplicadas nos últimos cinco anos.

Segundo bombeiros, o veículo bateu em um poste antes de atingir o pedestre. No momento do atropelamento, estava chovendo.

Participaram do resgate bombeiros do quartel da Gávea e do Grupamento Marítimo (GMar) de Copacabana.

adblock ativo