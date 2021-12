Filho de Flordelis irá a júri popular pela morte de Anderson

A juíza Nearis dos Santos Carvalho Arce, da 3ª Vara Criminal de Niterói, decidiu que Flávio dos Santos Rodrigues, um dos filhos biológicos da deputada federal Flordelis dos Santos, vai a júri popular pela morte do marido de Flordelis, o pastor Anderson do Carmo. Rodrigues é acusado de ter atirado no padrasto.

Na sentença, a juíza escreveu que "configurado está o lastro probatório mínimo para submeter o acusado ao Tribunal do Júri, onde a antijuridicidade ou o elemento subjetivo poderão ser questionados e afastados pelo Juízo Natural, se for o caso".

A Arce marcou o julgamento para 23 de novembro de 2021, às 13h, no Fórum de Niterói. Mas a defesa de Flávio ainda pode recorrer para evitar o júri popular. Segundo a acusação, Flávio atirou em Anderson na garagem da casa da família, em Pendotiba, Niterói.

Outro filho de Flordelis, Lucas Cézar dos Santos, também irá a júri popular, para ser julgado por participação no assassinato. Ele é acusado de ajudar Flávio a comprar a arma usada no crime.

Flordelis, outros quatro filhos e uma neta também estão sendo investigados pelo envolvimento no assassinato. A deputada foi acusada de ser mandante do crime.

