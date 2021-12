Festa com gogo-boy anão em delegacia vira piada na internet

Uma festa de aniversário, um anão stripper e uma delegacia. Se para a Secretaria de Segurança Pública a improvável combinação, que aconteceu dentro do Departamento de Narcóticos (Denarc), deve ser alvo de investigações da Corregedoria, para internautas tornou-se motivo de piada nas redes sociais.

O caso ganhou repercussão após vazar imagens do anão, conhecido como Júnior, dançando sobre uma mesa na sala da 2ª Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes (Dise). Contratado como gogo-boy para fazer um strip-tease, ele interage com um delegado e uma escrivã de polícia, que comemorou o aniversário no último dia 2.

No vídeo, filmado pelos próprios investigadores e delegados, o anão tira a camisa e a calça, mantendo apenas as meias, sapatos e uma cueca de elefante. Também é possível ver latas de cerveja dentro de uma caixa de papelão. O caso agitou a internet com várias piadas, comentários e postagens de indignação.

Em nota, o secretário de Segurança Pública, Alexandre de Moraes, afirmou que a Corregedoria vai investigar o ocorrido.

Estadão Conteúdo

