Ferrari fica destruída após acidente na Marginal Tietê

Uma Ferrari 458 Spider avaliada em cerca de R$ 2 milhões ficou completamente destruída após um acidente na altura do Cebolão, na Avenida Marginal do Tietê, sentido São Paulo, por volta da 1h30 da madrugada desta segunda-feira, 13. O veículo teria batido em um poste e só parou após se chocar contra uma mureta de proteção. A polícia não informou quem ocupava o veículo no momento do acidente ou o estado de saúde dos ocupantes.

