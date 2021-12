O deputado federal Marco Feliciano (PSC-SP) não gostou do vídeo "Oh, Meu Deus", do Porta dos Fundos, publicado nesta segunda-feira, 19, no canal do grupo no Youtube. "Assim caminha a humanidade... Video podre! Ajudem a denunciar para retira-lo do ar", postou o deputado no perfil pessoal dele no Twitter dele.

No vídeo, um ginecologista vai fazer um exame e vê a imagem de Jesus na vagina da paciente.

Confira o vídeo abaixo:

:

Da Redação Feliciano quer tirar do ar vídeo do Porta dos Fundos

