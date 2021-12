Feliciano é alvo de brincadeira com "Robocop Gay" em avião

Durante viagem de avião para São Paulo, o deputado e pastor Marco Feliciano (PSC) foi "hostilizado" por alguns passageiros, na sexta-feira, 9, com a música Robocop Gay, da banda Mamonas Assassinas. Feliciano havia protagonizado, este ano, diversas situações e declarações polêmicas em relação aos homossexuais.

Ao saber da presença de Feliciano no voo da companhia Azul, os manifestantes foram até o assento do deputado e cantaram e dançaram a música. Houve muito rebolado e até uma 'alisadinha' no cabelo do pastor. O vídeo foi compartilhado nas redes sociais e no youtube.

Feliciano permaneceu indiferente à provocação, mantendo o fone de ouvidos e um livro que parecia ser a bíblia, mas a brincadeira acabou irritando outros passageiros. Alguns deles pediram que os manifestantes parassem com o barulho.

