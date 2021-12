Federação das domésticas cobra posicionamento do governo após agressões de embaixadora

A Federação Nacional das Trabalhadoras Domésticas (Fenatrad) cobra um posicionamento do governo federal, por meio do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, sobre as agressões sistemáticas da embaixadora das Filipinas a uma trabalhadora, em Brasília, na embaixada do país asiático.

>> Embaixadora das Filipinas no Brasil vai retornar ao país após denúncia de agressão

A presidente da Fenatrad, Luiza Batista, afirma que deve ser exigida uma retratação da embaixadora e medidas do governo filipino. Uma base da Federação Internacional das Trabalhadoras Domésticas (Fith) na América Latina já foi acionada. A Fith tem em Hong Jong sua base mais próxima das Filipinas.

"É inadmissível que, em pleno século XXI, uma pessoa, com cargo diplomático importante, dita civilizada, e com a prerrogativa da imunidade diplomática, use uma embaixada para cometer tamanha truculência e total falta de respeito por uma trabalhadora e ser humano", diz Luiza.

O caso

A embaixadora das Filipinas no Brasil, Marichu Mauro, foi denunciada em imagens em que ela aparece agredindo uma funcionária doméstica na residência oficial em Brasília. As cenas das agressões foram divulgadas no programa Fantástico, da TV Globo, no domingo, 25.

Nas imagens, a embaixadora desfere tapas e puxões de orelha e chega a atingi-la com um guarda-chuva. Marichu iniciou sua missão no Brasil em abril de 2018, quando apresentou suas cartas credenciais ao então presidente Michel Temer.

