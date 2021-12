Fãs recebem o corpo de Belchior em Sobral

Em Sobral, no norte do Ceará, fãs e artistas locais receberam o corpo do cantor Belchior, que chegou por volta das 7h40, e está sendo velado desde as 10h, no Teatro São João, no Centro da cidade. Em seguida o corpo do artista segue para a capital do Ceará, Fortaleza, onde será velado a partir do meio-dia, no Centro Cultural Dragão do Mar. Lá ficará até a manhã desta terça-feira, 2, e, depois de uma missa de corpo presente, será enterrado no Cemitério Parque da Paz.

Belchior morreu, aos 70 anos, na noite deste sábado, 29, em Santa Cruz, cidade do Rio Grande do Sul. O artista estaria há cerca de um ano e meio vivendo na cidade com sua companheira. Neste domingo, 30, artistas plásticos e grafiteiros fizeram uma homenagem ao cantor, estampando sua caricatura em um muro na periferia da cidade. A caricatura, segundo o grafiteiro Jonas Sampaio, representa a partida dele para uma outra dimensão do sistema planetário. "As letras musicais formam as asas que o faziam flutuar na melodia de suas músicas, e agora são as asas de um anjo que partiu. Esta é minha homenagem."

Já por volta das 18h compositores e cantores de Sobral se reuniram na praça São João e realizaram um tributo a Belchior, cantando suas músicas de sucesso. Cerca de 300 fãs permaneceram no local, das 18 às 22h.

