Fãs em Sobral prestam últimas homenagens a Belchior

A despedida do povo sobralense foi emocionante. O velório do cantor Belchior em Sobral acabou por volta das 11h40 desta segunda-feira, 1º. As lágrimas não tomaram conta somente dos familiares, mas também de outros que estavam presentes. Com palmas, cantos, Belchior partiu de Sobral ouvindo suas melhores músicas, dentre elas "Como os Nossos Pais" entoada pelos fãs na saída do teatro São João.

Aos gritos, fãs se despediram na saída do caixão, que foi levado no carro do corpo de Bombeiros até o aeroporto de Sobral, embarcando ao meio-dia para Fortaleza, onde deverá ser sepultado na terça-feira, 2.

Pela manhã uma multidão fez fila para se despedir do cantor e compositor Belchior em Sobral, no Ceará. O corpo do cantor chegou em Sobral em um jato particular, por volta das 7h30. O caixão foi conduzindo até a praça São João em um carro do Corpo de Bombeiros e levado por oficiais, além do prefeito da cidade, Ivo Gomes, até o palco do teatro São João, onde ocorreu o velório.

O velório seguiu até 11h no histórico teatro São João e, em seguida, o corpo foi levado de volta para ser sepultado em Fortaleza. Os irmãos ficaram em espaço reservado próximo do caixão, no palco do teatro. Milhares de fã emocionados chegaram a cantar em coro e palmas, o repertório de Belchior durante a visitação.

Às 10 horas, houve uma parada para uma apresentação musical, composta por um dueto de fãs do cantor, com suas músicas, que foram acompanhadas em coro pelos presentes. Em seguida, a bênção do padre Jairo: "Obrigado por ter escolhido voltar para o seu povo, Belchior". Finalizou o pároco, que foi acompanhado por intensas palmas.

No domingo, 30, artistas plásticos e grafiteiros fizeram uma homenagem ao cantor, estampando sua caricatura em um muro na periferia da cidade. A obra, segundo o grafiteiro Jonas Sampaio, representa a partida dele para uma outra dimensão. "As letras musicais formam as asas que o faziam flutuar na melodia de suas músicas, e agora são as asas de um anjo que partiu."

