Famosos lamentam morte de Nicette Bruno

A morte da atriz Nicette Bruno, 86, neste domingo, 20, vem causando comoção na internet. Pelas redes sociais, anônimos e famosos lamentaram a perda da artista e desejaram força à família. Entre as celebridades, nomes como Ary Fontoura, Emanuelle Araújo e Walcyr Carrasco fizeram questão de deixar sua homenagem.

Amigo de longa data de Nicette - os dois se conhecem há mais de 60 anos -, Ary Fontoura afirmou, em entrevista à Globonews, que está muito abalado e que a morte da atriz não foi por falta de cuidados. “Nicette, você foi pra mim um dos maiores prazeres da minha vida. Eu não quero acreditar que as coisas acabem, quero acreditar que nossa vida segue. Apesar de tudo isso, de termos essa certeza que as memórias serão cultivadas, é uma notícia que não queríamos ouvir. Saudades imensas, profundas, que permanecerão sem dúvidas. Não foi falta de cuidado, foi o destino", declarou o ator, que homenageou a amiga no seu perfil do Instagram.

Na mesma rede social, a cantora Fafá de Belém disse que Nicette iria encontrar seu “grande amor”, o falecido marido, Paulo Goulart, no “outro plano”. Na mesma mensagem, ela aproveitou para fazer um alerta, pedindo para que as pessoas se previnam contra o coronavírus e cuidem da família. "Nicette se foi. Que tristeza! Se cuidem, cuidem dos seus pais e avós! Que ela descanse em paz e encontre seu grande amor no outro plano. #RIPNicetteBruno", escreveu.

O autor de novelas Walcyr Carrasco lembrou da importância da atriz para a televisão brasileira e o quanto ela era querida no meio artístico. "A nossa querida Nicette Bruno nos deixou hoje. Mais uma vítima da covid. Nicette fez história na televisão brasileira. Era amada por todos, um coração de ouro. Tive o privilégio de trabalhar com ela. Aos familiares, amigos e fãs, deixo meu apoio e o meu carinho. Descanse em paz!", desejou.

Parceiro de Nicette na novela “Pega-pega”, Marcelo Serrado foi outro que homenageou a artista em seu perfil no Instagram. "Dona Nicette minha querida amiga e parceira da novela #pegapega de @csoutoh um ser iluminado de talento e carinho ! Minha amiga querida e amado por todos do país ! vai aqui meu bjo a família maravilhosa que ela deixou !!!! Sem palavras ! Perdemos um talento em todos os sentidos !! Uma tristeza!", publicou.

O apresentador Otaviano Costa falou sobre ter trabalhado com Nicette e Bruno, e disse que o Brasil inteiro perdia uma parente. "Querida Nicette... Vc nos deixou. Foi ao encontro do meu querido amigo e seu tão amado Paulo. Aliás, tive a honra, sorte de ter trabalhado e convivido com estes dois seres humanos ímpares. Únicos. O Brasil os tem como alguém de nossa convivência. Perdemos alguém próximo. Uma parente. Assim era/é o casal Nicette e Paulo Goulart. Eles fazem parte de nossas vidas. Que Deus conforte sua linda família e lhes dê o conforto para que encontrem, através da fé e do absoluto amor, toda compreensão pela partida desta grande mulher, mãe, atriz e muito mais, que tanto nos encantou pelos palcos e tvs. Descanse em paz, com seu Paulo, querida Nicette. Vcs sempre farão falta."

A cantora e atriz baiana Emanuelle Araújo celebrou o legado artístico deixado por Nicette e confortou a filha da artista e amiga, Beth Gourlart. "Nossa Amada Nicete. Vá em paz com a Luz dos anjos espirituais que sempre a acompanharam. Voa livre para perto do Amor Divino. Sua missão nessa terra foi mais do que linda. Um legado de Arte, Amor, generosidade e empenho ao próximo. Seu Paulo está lhe aguardando . Não tenho dúvidas que se encontrarão numa amorosa explosão de luz universal . Obrigada por ser tão maravilhosa. Luz. Muita luz. Nossa tristeza não abalará sua passagem. Beijos em toda essa família iluminada e na minha querida @bethgoulartoficial . Muito amor pra ti".

O cantor Fabio Jr, foi outro que relembrou seu trabalho com Nicette Bruno: "Siga em paz Nicette ! Que os 'Amigos da Luz' te recebam. Que Deus conforte o Brasil e sua família! Beijo grande pra Bárbara, Beth e Paulinho. Que honra a minha trabalhar com essas GRANDES MULHERES!!", afirmou.

Nicette Bruno foi internada devido a complicações decorrentes da Covid-19 no dia 29 de novembro e intubada no dia 1 de dezembro após piorar. A morte, registrada às 11h40, foi confirmada pela Casa de Saúde São José, unidade na qual ela estava internada.

Confira postagens de outros famosos:

A Covid19 leva uma brasileira que fez parte de nossas vidas: Nicette Bruno, grande atriz, uma vida inteira dedicada às artes cênicas, no teatro, no cinema e na televisão. Meus sentimentos à sua família, aos amigos e aos que tiverem o privilégio de conviver com ela. — Dilma Rousseff (@dilmabr) December 20, 2020

Que pena, que triste. Nicette Bruno uma mulher forte e gentil morreu hoje vitima de Covid. Fica meu abraço para a familia de lindos artistas. Que descanse em paz ! — Serginho Groisman (@oserginho) December 20, 2020

