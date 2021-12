Famosos lamentam a morte do cantor e compositor Luiz Melodia

Artistas usaram as redes sociais para lamentar a morte do cantor e compositor Luiz Melodia nesta sexta-feira, 4, em decorrência de um câncer na medula. O mundo da música recebeu a notícia com muita tristeza e fez homenagens para o sambista.

A cantora Maria Gadu comentou que vai sentir falta do seu amigo. "Vou sentir sua falta. ❤️ te amo, meu amigo. eterno.", disse Gadu.

"Ah Pérola Negra!!! O mundo desafina quando perde uma jóia do seu quilate. Eu perco um ídolo, uma inspiração. Sorte é permaneceres eterno, graças às suas melodias, suas palavras, seu suingado. Descansa em paz Luiz Melodia. Que os anjos te recebem com as canções mais lindas! Viva Melodia!🙏🏼 #luizmelodia#perolanegra", afirmou o ator Lúcio Mauro Filho.

O ator Alexandre Nero usou um emoji triste para demonstrar luto. Gilberto Gil também falou sobre a morte do cantor. "Notícia triste na manhã de sexta. Descanse em paz, @MelodiaOficial"

