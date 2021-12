Famosos lamentam a morte da atriz transformista Rogéria

Nas redes sociais, famosos como Leandra Leal, Agnaldo Silva, Walcyr Carrasco, Bety Faria e Tais Araújo lamentaram a morte da artista Rogéria, 74 anos, que faleceu na noite desta segunda-feira, 5, devido a uma infecção renal. Rogéria estava internada desde o dia 8 de agosto no Hospital Unimed-Rio, na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro.

"Informamos que a nossa amada Rogéria será sepultada em Cantagalo, cidade onde nasceu. O velório será amanhã (nesta terça, 5), no Teatro João Caetano, de 11h às 13h para família e amigos e de 13h às 18h para todos. Obrigada por todas as orações e carinho", disse Leandra Leal, no Twitter.

O autor Agnaldo Silva, também no Twitter, declarou sua admiração por Rogéria: "Rogéria: aquele menino que sambava na porta do Bola Preta e sabia como ninguém correr da polícia. Meu querido amigo, saudades".

No Instagram, o autor de novelas Walcyr Carrasco comentou sobre a falta que a transformista irá fazer: "Rogéria se intitulava "travesti da família brasileira" e sempre fez questão de deixar clara a porção Astolfo que habitava em Rogéria, ou vice-versa. Vai fazer falta 😢 #Rogéria".

A atriz Tais Araújo também fez questão de comentar a morte de Rogéria: "A família brasileira está em luto pela perda de Rogéria. Amada por todos. Escolhi essa foto para homenagear Rogéria porque era essa a nossa relação. Eu, ouvinte de seus conselhos, atenta aos seus pensamentos e fã de sua ética, estética e de seus valores. Uma pena que nessa passagem pela vida nosso contato não tenha sido ainda maior. Sou fã para sempre. #riprogéria".

