Famílias farão reconhecimento de corpos em SP e não precisarão ir à Colômbia

O presidente da Comissão Nacional de Médicos de Futebol (CNMF) da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), Jorge Pagura, informou nesta terça-feira, 29, no Aeroporto Internacional de Guarulhos, que o reconhecimento dos corpos do acidente aéreo com time da Chapecoense na Colômbia será realizado no IML da capital paulista.

Segundo o médico, um acordo entre os governos brasileiro e colombiano vai permitir que os corpos sejam liberados para o traslado ao Brasil apenas por meio de uma identificação preliminar feita pelos médicos e pela equipe da Chapecoense.

De acordo com ele, os familiares não precisarão mais se dirigir ao país vizinho, evitando ainda mais desgaste emocional. O avião com familiares dos atletas da Chapecoense, vítimas do acidente, tinha previsão de decolar da cidade catarinense por volta das 17h, com destino a Guarulhos, de onde seguiria para Medellín (COL).

“Como não houve a carbonização dos corpos, existe uma facilidade de que o reconhecimento seja feito a partir de prontuários médicos que estão sendo encaminhados para lá”, disse Padura.

O médico acredita que, com esse acordo intergovernamental, a liberação dos corpos da Colômbia deverá ocorrer de maneira mais rápida. Ele, no entanto, não soube precisar quando o reconhecimento começará a ser realizado em São Paulo.

Acidente

Um avião que levava o time da Chapecoense, de Santa Catarina, caiu na Colômbia na madrugada desta terça. A equipe seguia para Medellín, onde disputaria na quarta, 30, a primeira partida da final da Copa Sul-Americana contra o Atlético Nacional da Colômbia.

Mais de 70 pessoas morreram e seis seguem internadas após a queda da aeronave que transportava a delegação, a 30 quilômetros de Medellín. Além dos atletas, 21 jornalistas brasileiros que acompanhavam o time também estavam no avião.

O ministro dos Transportes da Colômbia, Jorge Eduardo Rojas, confirmou que as equipes de busca localizaram as duas caixas-pretas do avião acidentado, em entrevista coletiva nesta tarde. “Sim, já foram encontradas as caixas-pretas. E elas não tem nenhuma perda. Vamos saber tudo que se passou”, disse aos jornalistas no local.

