Familiares de vítimas da Covid-19 pedem que PGR responsabilize Bolsonaro por gestão da pandemia

A Associação de Vítimas e Familiares de Vítimas da Covid-19 (Avico) recorreram à Procuradoria geral da República para responsabilizar o presidente Jair Bolsonaro pela gestão da pandemia. A representação criminal foi protocolada neste mês na PGR e pede que o órgão ofereça denúncia contra Bolsonaro ao Supremo Tribunal Federal (STF).

Fundada em 8 de abril, a Avico recebeu contato de centenas de familiares de vítimas da Covid-19 em busca de atendimento jurídico e psicológico e reúne mais de 100 associados e uma lista de espera de mais de 500 pessoas. O presidente da Entidade, Gustavo Bernardes, afirmou que é de sentimento mútuo dentro da associação que "Alguém é responsável por essas 500 mil mortes no país. E nós identificamos que essa pessoa é o presidente da República".

Na peça, a Avico pede que Bolsonaro seja processado em âmbito criminal por crimes tipificados no Código Penal ao afirmar que a postura do presidente "evidencia uma estratégia federal cruel e sangrenta de disseminação da Covid-19 e um ataque sem precedentes aos direitos humanos no Brasil

