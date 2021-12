Família roubava pensão de R$ 8 mil de mulher escravizada em Minas, dizem auditores

Madalena Gordiano, mantida em condição análoga à escravidão por 38 anos em Minas Gerais, recebia uma pensão de R$ 8 mil, foi roubada pela família Milagres Rigueira durante 17 anos. Essa pensão chegou até a financiar o curso de medicina de uma das integrantes do grupo.

Madalena tem uma renda de R$ 8,4 mil oriunda de um casamento com um ex-combatente da Segunda Guerra Mundial, mas jamais teve controle do dinheiro, que era administrado por Maria das Graças Milagres Rigueira e o filho, Dalton César Milagres Rigueira, segundo apontam as investigações.

Advogado da família Milagres Rigueira, Brian Epstein disse em nota que ainda não teve acesso aos autos do processo. O defensor também disse que os familiares "estão abalados pelo acontecimento e preferem se manter em silêncio". As informações são do portal UOL.

Casada em 2001 com Marino Lopes da Costa, - tio de Valdirene Lopes da Costa, esposa de Dalton -, Madalena recebe duas pensões desde 2003, quando o marido morreu aos 80 anos de idade.

O matrimônio foi alvo de denúncia em 2008, porém o processo foi encerrado em 2015 por falta de provas, apesar de "fortes indícios de ocultação do fato".

Já ciente da saúde debilitada do tio de Valdirene por conta da idade, Maria das Graças teria organizado o casamento de Madalena para que o dinheiro da pensão pudesse pagar a faculdade da filha Vanessa Maria Milagres Rigueira, formada em 2007 pela Faculdade de Medicina de Petrópolis, no Rio de Janeiro.

Mesmo com uma renda superior a R$ 11 mil, a família de Dalton recorreu ao auxílio emergencial e teve três pedidos aceitos pelo governo federal. Valdirene e as filhas Bianca e Raíssa receberam cinco parcelas de R$ 600 e uma de R$ 300, totalizando R$ 3,3 mil para cada uma.

Em São Miguel do Anta, a família Milagres é vista como uma das mais tradicionais, status que gera desconforto em muitas pessoas ao serem questionadas sobre o passado de Madalena e como seus patrões a exploraram. Um dos símbolos da tradição da família é Ildeu Pereira Milagres Fialho, político influente que foi prefeito da cidade na década de 1970.

