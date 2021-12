Família feita refém por Lázaro relata tensão: '‘não reage, senão o senhor morre’

A família feita refém por Lázaro Barbosa em Cocalzinho de Goiás conta que viveu momentos de tensão durante as duas horas que ficaram em posse do criminoso. Para a família, Lázaro disse que queria sair do Goiás e do DF, mas não revelou para onde iria.

Com medo, mãe, o pai e a filha se mudaram do lugar. A família tinha acabado de almoçar, quando Lázaro apareceu. "Falou assim para mim: ‘não reage, não, senão o senhor morre’", disse em entrevista ao programa Fantástico, da TV Globo, o pai da família.

"Eu estava no quarto e escutei o meu pai falando para não fazer nada. Nisso, eu já entrei no meu WhatsApp e entrei na conversa de um policial que passou lá no dia anterior, que tinha deixado o número, e mandei mensagem", relata a filha.

Graças à mensagem enviada pela filha, a polícia já estava fazendo buscas, inclusive de helicóptero.

"Aí eu arrumei a comida. Ele: ‘passa o celular também’. Aí nisso ele já tinha amarrado o meu marido. E pegou o celular meu e da minha filha. E já pôs nós para correr para baixo, no rumo do rio e do mato", completou a mãe.

“Aí tinha hora que ele já falava assim: 'a hora que ele parar de avoar, eu vou deixar vocês e vou seguir. Mas é para vocês mandar uma mensagem para eles, para os policiais, que eu quero sair do Goiás e do DF, enquanto eles não deixar, eu vou continuar fazendo isso que eu estou fazendo com vocês’”, conta o pai.

Três policiais apareceram, e aí aconteceu o tiroteio. Lázaro feriu um policial e conseguiu escapar. O policial foi atendido e liberado em seguida. A família foi resgatada.

