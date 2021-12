Família faz "ensaio de gestante" para filho adotivo

Uma família de Santos, no litoral de São Paulo, decidiu fazer um 'ensaio de gestante' para o filho adotivo. Os professores Elaine Vidal e Rogério Ramos Vidal ainda não sabem quando a criança vai chegar, nem como ela será (sexo, cor e idade), mas acharam que deveriam registrar essa espera, que já dura três anos.

O casal já tem duas filhas, mas sempre sonhou em ter mais um herdeiro. Então, eles decidiram que a adoção seria o melhor caminho para completar a família, já que sempre tiveram o desejo de adotar uma criança.

O processo para ficarem aptos para tomar tal passo demorou três anos, entre cadastro, entrevistas e cursos. Em 30 de setembro do ano passado, a justiça emitiu a habilitação deles. Agora, esperam um telefonema com a notícia que vai mudar as vidas deles.

Enquanto aguardam, eles perceberam que têm fotos de quando Elaine estava grávida das filhas e que as crianças gostam de rever esse momento para saber como foi essa 'chegada'. Então, o casal achou importante que o filho (ou filha) também tenha esse registro.

Para isso, eles fizeram diversas fotos ressaltando como estão felizes e ansiosos com a chegada da criança, que pode ser menino ou menina. O único critério escolhido é que tenha até 8 anos.

