Família é encontrada morta dentro de prédio no Rio

Quatro pessoas de uma mesma família foram encontradas mortas nesta segunda-feira, 29, no Edifício Lagoa Azul, na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. Os corpos de um homem e seus dois filhos foram achados perto da piscina do prédio. Eles foram lançados do 18º andar do edifício, onde moravam. As crianças tinham 6 e 10 anos.

A mãe das crianças, Lais Khouri, 48 anos, foi encontrada morta dentro do apartamento. Ela foi esfaqueada enquanto dormia. A faca também foi achada dentro do imóvel.

O marido dela, identificado como Nabor Coutinho Oliveira Júnior, 43 anos, ex-gerente de Marketing Sênior de Serviços Inovadores da operadora de telefonia TIM Brasil, é apontado como o responsável pelas mortes.

A polícia acredita que ele se jogou pela janela com os filhos (Arthur, de 7 anos, e Henrique, de 10), depois de matá-los a golpes de marreta.

A rede da janela foi encontrada arrebentada. Moradores disseram que ouviram barulho e depois a queda. Ao olhar pelas janelas, eles viram os corpos na área da piscina.

Na casa, foi achada uma carta, supostamente escrita por Nabor:

"Me preocupa muito deixar minha família na mão. Sempre coloquei eles à frente de tudo ante essa decisão arriscada para ganhar mais. Mas está claro para mim que está insustentável e não vou conseguir levar adiante. Não vamos ter mais renda e não vou ter como sustentar a família".

"Sinto um desgosto profundo por ter falhado com tanta força, por deixar todos na mão. Mas melhor acabar com tudo isso logo e evitar o sofrimento de todos".

"Ainda não conseguimos contratar o novo plano de saúde. (...) Com o histórico médico de Lais e de Arthur, será que aprovam? Será que não vai ficar super caro?".

A família era tida como tranquila e educada.

