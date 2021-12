Fake news contaminam debate político no Brasil

De algum tempo para cá as fake news vêm ganhando terreno nas redes sociais, carregadas de fatos exagerados, distorcidos e não raramente mentirosos, com um propósito paradoxalmente distinto ao do jornalismo: desinformar. Como artimanha de guerra, estas notícias superlativas e armadas, algumas com posicionamento político explícito e extremo, chegam ao internauta sem checagem e a partir de fontes duvidosas, no entanto, com força suficiente para viralizar e até mesmo serem relevantes para repercutir nas mídias tradicionais, como jornais impressos, TVs e sites profissionais.

Este é o cenário da guerra informativa no Brasil, que escolherá novos governantes – entre eles o presidente da República – no próximo mês de outubro, cerceado pelo ativismo político que polariza, provoca debates raivosos e arranca das pessoas os mais sórdidos argumentos para assegurar aquela ‘verdade’ que leu ‘em algum lugar’.

A calamidade das fake news contamina o debate político principalmente desde o processo que culminou no impeachment da então presidente Dilma Rousseff ainda em 2015, que se agigantou com o julgamento do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva no âmbito da Operação Lava Jato e foi o epicentro da eminente polarização do eleitor brasileiro por causa dos fatos e mentiras que pipocaram nas redes sociais no caso do assassinato da vereadora carioca Marielle Franco na semana passada.

Redes sociais

Para o integrante da diretoria da Federação Nacional dos Jornalistas (Fenaj), José Carlos Torves, a pulverização e aceitação das fake news como um fato mostra um ruído na informação oriunda de redes sociais e sites tendenciosos e partidários. “É inegável que as redes sociais, hoje, têm muita força, ocuparam um espaço dos jornais impressos, mas a maioria das mídias alternativas da internet não faz um trabalho enfático de esclarecimento a partir da notícia como faz os veículos tradicionais”.

O jornalista Regis Martins, com mais de 20 anos de carreira e atual colaborador freelancer da Folha de S. Paulo, acredita que a isenção é a chave para a credibilidade. “Militância não existe no jornalismo, não existe opinião na reportagem. O filtro, que é tão importante ao exercício da profissão, deve se impor às ideologias embutidas nas fakes news pela internet”.

A repercussão por meio de notícias de fontes duvidosas e cuja autenticidade se perde entre milhares de compartilhamentos, ou quando cai em sites alternativos que nitidamente defendem bandeiras políticas, “não é jornalismo”, afirma Martins.

Infecção de HDs a partir de links

O CEO da empresa especializada em Segurança da Informação BRDEFENDER, Ricardo Farias Junior, explica que a guerra da informação a partir das fake news também possui como artilharia uma série de malwares, que tentam infectar máquinas a partir de links dentro das notícias, mas também revela que já existem mecanismos capazes de bloquear as fakes news disparadas por robôs nas redes sociais e serviços online. “Ao enviar uma fake news, o atacante pode iniciar um texto e motivar a vítima a clicar em algum link malicioso, redirecionando o leitor para um malware”, destaca.

Junior também atenta às possibilidades de se criar e difundir uma fake news nas redes sociais. “Um exemplo seria desde uma única mensagem direcionada para um alvo específico tendo como origem uma conta com muitos seguidores ou com alto poder de influência, ou outro exemplo seria uma inundação de mensagens, todas feitas por robôs”.

O bloqueio, apesar de possível, requer conhecimentos em tecnologias de segurança e uso de inteligência artificial e big data, ou seja, é custoso e minucioso.

“A forma de bloquear as ações feitas por robôs teria como premissa poder identificar um padrão, um exemplo de padrão seria conexões repetidas por um mesmo IP (endereço na internet) ou grupo de IPs de um outro país, ou uma conta recém-criada que de repente passa a postar frequentemente sobre o mesmo tema. A partir do momento da identificação de uma ação que case com o padrão, poderia haver uma ação de bloqueio”.

Eleições

Junior concorda que, neste ano eleitoral, o tráfego de informações falsas deve ter impacto por meio das redes sociais, e aponta que o internauta-eleitor pode colaborar ou barrar esta influência no pleito de outubro.

“Boa parte da população utiliza redes sociais, e costuma ver e compartilhar informações, se um robô conseguir ter êxito em sua missão e elevar um assunto a um nível razoável, ele terá um grande alcance de leitores, então ele pode vir sim a causar algum impacto nas eleições de outubro, vide o exemplo do que foram noticiados das últimas eleições presidenciais dos EUA”.

Para os Tribunais Eleitorais se protegerem da guerra da desinformação das fake news, explica Junior, é preciso por parte do órgão um esforço de entendimento sobre até onde eles podem agir sem haver quebra do direito à liberdade de expressão, e como as principais redes sociais podem contribuir ou fornecer informações sobre as postagens, que não venham a quebrar o direito à privacidade de seus usuários.

Lei sobre crime virtual deve ser aprimorada

Sobre a atuação da polícia no combate às fakes news, Roberto Cavadas, o coordenador do Grupo Especial de Repressão (GER) aos crimes por meios eletrônicos, ligado à Polícia Civil da Bahia, concorda que mudanças na legislação brasileira são urgentes. “O Brasil já avançou muito, mas está aquém da legislação ser efetiva e eficaz. Existem várias situações que confrontam a liberdade de expressão, a censura, enfim, alguns pontos fundamentais que precisam ser disciplinados pela legislação”, apontam.

O avanço, entretanto, reflete Cavadas, depende da legislação acompanhar a velocidade da tecnologia que transforma a internet em campo de batalha entre o jornalismo compromissado com a credibilidade e as mídias e grupos disseminadores de fakes news.

Internet

Cavadas explica que, sob a ótica da Polícia Civil, existem dois tipos de crimes pela internet. “Os próprios, que ocorrem somente na internet, como invasão de dispositivo ou ransomware que é encaminhado direto para o e-mail, e os impróprios, que não necessitam da internet para acontecer, como calúnia, injúria e difamação, que pode também acontecer pessoalmente”.

No caso dos depoimentos do deputado Alberto Fraga e da desembargadora Marilia Castro Neves sobre a vereadora carioca assassinada Marielle Franco, se confirmados caluniosos, os autores dos comentários podem ser processados.

