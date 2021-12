Facebook é condenado a pagar R$ 55 mil para Giovanna Lancelloti

O Facebook foi condenado a indenizar a atriz Giovanna Lancelloti, que interpreta a personagem Milena, na novela "Sol Nascente" (TV Globo). De acordo com a decisão da 3º Câmara Cível, a rede social deve pagar R$ 55 mil de danos morais para a artista.

Giovanna entrou com ação na Justiça depois que o Facebook negou o pedido dela para que perfis falsos com seu nome fossem retirados da rede social. Contudo, o Facebook no Brasil se recusou, alegando que apenas a matriz norte-americana poderia remover o conteúdo.

adblock ativo