Facebook desbloqueia foto de índios botocudos

O Facebook anunciou na noite desta sexta-feira, 17, que voltou atrás e desbloqueou a foto de índia com seios expostos no perfil do Ministério da Cultura (Minc) na rede social. "Não é fácil encontrar o equilíbrio ideal entre permitir que as pessoas se expressem criativamente e manter uma experiência confortável para a nossa comunidade global e culturalmente diversa", disse em nota a assessoria de imprensa da rede social.









Foto censurada pelo Facebook volta a ser incluída na página do MinC - Depois de o ministro da Cultura, Juca Ferreira,... Posted by Ministério da Cultura on Sexta, 17 de abril de 2015

O Minc divulgou hoje a tarde que iria entrar com ação na Justiça contra o bloqueio da foto do casal de índios botocudos e levar o assunto a cortes internacionais. O ministro da Cultura, Juca Ferreira, disse que a "censura" foi um desrespeito à legislação brasileira, inclusive à Constituição Federal.



A foto de 1909, feita por Walter Garbe, foi colocada na página do Minc no Facebook na quarta-feira (15), por volta das 15h, em notícia sobre o lançamento do Portal Brasiliana Fotográfica. Horas depois a rede social a retirou do ar alegando que ia contra políticas internas.



Segundo o ministério, ao tomar conhecimento do bloqueio da fotografia na manhã de quinta-feira (16), o MinC entrou em contato com o Facebook, alertando para a ilegalidade e solicitando o imediato desbloqueio da fotografia. No entanto, a empresa manteve a decisão de censurá-la, argumentando, segundo a pasta, que não está submetida à legislação nacional e que tem regras próprias que adota globalmente.



Segundo a nota, a rede social respeita as leis locais, mas tem limitações com nudez. "Estamos sempre abertos ao feedback e ao debate para melhorar nossos padrões da comunidade", disse a nota.

adblock ativo