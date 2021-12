Facebook apresenta falhas no funcionamento

O Facebook apresentou falhas na manhã desta sexta-feira, 8, e pegou muitos usuários de surpresa. Por quase toda a manhã, alguns usuários ficaram sem visualizar o que foi publicado na linha do tempo.

A mensagem "Desculpe-nos, mas a página não foi carregada corretamente. Por favor, tente novamente" aparecia no lugar da linha do tempo. O problema não afetou todos os usuários, e aparentemente não comprometeu outras áreas da rede social. O feed de notícias continuou funcionando assim como algumas áreas do perfil, fotos e listas de amigos.

No começo da tarde, o problema parece já ter sido resolvido. Até o fim da matéria, o Facebook não tinha se pronunciado sobre o problema.

adblock ativo