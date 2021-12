Facção mata 60 presos durante rebelião dentro de presídio em Manaus

Cerca de 60 detentos foram mortos durante uma rebelião no Complexo Penitenciário Anísio Jobim, em Manaus (AM), entre este domingo, 1º, e esta segunda, 2. Inicialmente, a imprensa nacional chegou a falar em 80 mortes, mas depois o secretário de Segurança Pública do Amazonas, Sérgio Fontes, atualizou o número para 60. Contudo, ele afirmou que esse não é o número final porque ainda está sendo realizada a revista no local.

De acordo com ele, todos os mortos pertencem ao Primeiro Comando da Capital (PCC) ou estavam presos por estupros. Ele chamou o motim, que teve detentos decapitados, de um "massacre".

A rebelião foi motivada por uma guerra entre facções rivais pelo controle do tráfico de drogas em Manaus. Foi um ataque do grupo Família do Norte (FDN) contra o PCC, segundo o secretário.

"Na negociação, os presos exigiram praticamente nada. Apenas que não houvesse excesso na entrada da PM, coisa que não iria ocorrer mesmo. O que acreditamos é que eles já haviam feito o que queriam, que era matar essa quantidade de membros da organização rival e a garantia que não seriam agredidos pela polícia. A FDN massacrou os supostos integrantes do PCC e outros supostos desafetos que tinham naquele momento. Não houve contrapartida da outra facção", disse.

O presídio abrigava cerca de 1.200 internos. Doze funcionários foram feitos refém, mas liberados. Apenas um foi ferido com um tiro de raspão, mas passa bem.

O motim aconteceu logo após 87 presos fugirem de outra unidade prisional de Manaus.

adblock ativo