Fabrício Queiroz participa de manifestação pró-Bolsonaro e é tietado no Rio de Janeiro

Fabrício Queiroz, ex-assessor e ex-motorista do senador Flávio Bolsonaro, filho do presidente Bolsonaro, compareceu às ruas no Rio de Janeiro para participar das manifestações favoráveis ao presidente nesta terça-feira, 07.

Queiroz é investigado por operar um suposto esquema de rachadinhas no gabinete do então deputado Flávio Bolsonaro.

Ele apareceu em uma foto ao lado do filho, usando uma camisa do Brasil. Chagando na concentração, ele foi tietado por bolsonaristas e tirou fotos com outros apoiadores do presidente.

Queiroz chegou a ser considerado foragido da justiça após a denúncia de enriquecimento ilícito do senador. Ele foi preso e posteriormente passou ao regime domiciliar. Atualmente ele aguarda, em liberdade, julgamento da justiça.

Há duas semanas, a pedido da defesa do ex-assessor parlamentar, o ministro João Otávio de Noronha, do Superior Tribunal de Justiça, suspendeu a análise da denúncia contra o senador. O plenáio do STJ ainda não validou a decisão.

Queiroz tirou fotos com outros apoiadores do presidente | Foto: Reprodução/ Tv Globo

