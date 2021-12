O ator global Fábio Assunção quebrou o silêncio e falou sobre a sua prisão em seu perfil no Instagram. "Errei ao me exceder", diz a publicação. Assunção foi preso por desacato a autoridade na cidade de Arcoverde, em Pernambuco nas primeiras horas da manhã do sábado, 24.

Ele foi liberado no início da noite de sábado após pagar uma multa de 10 salários mínimos. O ator ficou detido por cerca de nove horas na Delegacia de Arcoverde, de onde foi levado por um carro da Polícia Civil para o Fórum da cidade.

Segundo a polícia local, Fábio exagerou no consumo de bebias alcoólicas, se meteu em confusão com populares, quebrou o vidro da viatura e insultou policiais durante a prisão.

Pessoas que estavam no momento filmaram a situação e divulgaram as imagens nas redes sociais que rapidamente viralizaram.

Mariana Lima | Estadão Conteúdo Fábio Assunção fala sobre prisão em PE: 'Não usei droga ilícita'

Na nota, publicada acompanhada de uma foto de fundo branco, Assunção confirmou que saiu para confraternizar em um bar com a equipe do documentário 'Eu Sonho Para Você Ver' e que se envolveu em brigas devido ao grande consumo de álcool.

O ator, que há alguns anos se declarou publicamente dependente químico, disse ainda que não estava sob efeito de substâncias ilegais "Não fiz uso de nenhuma droga ilícita - o que será comprovado pelo exame toxicológico que eu mesmo pedi para ser feito", disse.

Fábio agradeceu as manifestações de carinho e apoio dos fãs e pediu desculpas. "Não é fácil, mas reconhecer meus erros e procurar sempre aprender com eles é o que eu desejo", conclui.

