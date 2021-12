Fábio Assunção é preso após quebrar vidro de viatura e xingar policiais

O ator Fábio Assunção foi preso, na madrugada deste sábado, 24, durante o São João do município de Arcoverde, em Pernambuco. Ele foi detido após ter quebrado o vidro de uma viatura policial e xingado PMs.

Segundo o "Jornal Folha de Pernambuco", testemunhas informaram que Fábio estava sob o efeito de álcool e teria se exaltado depois que o carro onde ele estava bater em uma viatura.

Ainda segundo o periódico local, o ator, que estava no banco do carona, desceu do veículo alterado. Ele foi detido e levado para a Delegacia da 156ª Circunscrição de Arcoverde.

No local, o artista foi autuado em flagrante por dano ao patrimônio público e desacato. Ele será encaminhado para a audiência de custódia, que é quando o juiz definirá se ele será levado ou não para o presídio.

