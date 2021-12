Extraterrestres aparecem para contemplar o Mundial

Parece que as torcidas das seleções não estão sozinhas nos estádios. Além das centenas de vozes vibrando nas arquibancadas, as partidas têm sido assistidas por seres de outro planeta. Segundo especialistas, os extraterrestres (ETs) pararam suas naves sobre os estádios para contemplar o mundial.

A tese é conduzida com muita seriedade. Há uma entidade em Goiânia engajada em defender a comunicação com ETs, o Círculo Quântico de Expansão Humana. Lá a espiritualidade rege essa comunicação por meio de médiuns e chega a ser uma doutrina semelhante ao espiritismo.

Alexandre Sperchi, um dos médiuns da entidade, declarou ao portal UOL que "na visão dos ETs, o Brasil é um símbolo da tolerância e da união dos povos por reunir as mais diversas culturas e etnias" e, por conta disso, o fato do mundial estar sendo realizado aqui é um grande gancho para que o país ensine ao mundo a aprender a amar sem fronteiras.

Por mais irreverente que a doutrina possa parecer, há um respeito dos céticos. O Círculo Quântico de Expansão Humana chegou a registrar mais de mil atendimentos e já possui 20 médiuns voluntários em Goiânia.

Na entidade, os médiuns dizem estabelecer contato diário com os extraterrestres. Alexandre esclarece que a imagem do ET já foi popularizada como em ser com aspecto estranho e cabeça grande, mas eles costumam comunicar-se por médiuns, raramente assumem formas e chegam a materializar-se com esteriótipo humano.

Os visitantes estraterrestres quando param suas naves sobre os estádios para absorver a energia que a soma de pessoas transmitem, desta forma eles levam essa concentração de energia captada para locais que estão passando por momentos de dificuldades, com o intuito de amenizar o sofrimento naquele ambiente.

Alexandre, completa: "são milhares de pessoas pensando a mesma coisa. Isso é muito poderoso".

