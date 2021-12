Explosão que matou três no Rio teve origem em restaurante

Uma explosão ocorrida na manhã desta quinta-feira (13) na Praça Tiradentes, no centro do Rio de Janeiro, deixou três mortos e outros 17 feridos. De acordo com o comandante da Guarda Municipal do Rio, coronel Lima Castro, a explosão teve origem na cozinha do Restaurante Filé Carioca, que fica no andar térreo no prédio de número 9 da Rua Carioca.

Segundo a funcionária Michele Medeiros Santos, de 29 anos, os empregados da cozinha sentiram um forte cheiro de gás por volta das 7 horas e pediram que todos deixassem o local. No entanto, não houve tempo para que três pessoas que estavam no interior do estabelecimento saíssem. Houve a explosão e os corpos de três vítimas foram arremessados para a Praça Tiradentes.

Após ouvir testemunhas, o coronel Lima Castro explicou que a explosão foi causada pelo vazamento de gás de um botijão no restaurante. Embora tivesse os encanamentos necessários para usar a rede de gás natural, o estabelecimento utilizava botijões na cozinha, conforme disse o coronel.

Uma das testemunhas reconheceu entre os mortos o cozinheiro do restaurante. Com a explosão, o corpo foi lançado a uma distância de 40 metros, no meio da Praça Tiradentes. De acordo com a testemunha, o cozinheiro foi a primeira pessoa a entrar no restaurante e assim que acendeu as luzes ocorreu a explosão.

Dezessete feridos na explosão ocorrida na Praça Tiradentes foram internados no Hospital Municipal Souza Aguiar, no centro do Rio. Três estão em estado grave, sendo que um está no centro cirúrgico e outro foi transferido para o Hospital Municipal Miguel Couto, na zona sul da cidade.Segundo a direção do Souza Aguiar, a transferência ocorreu por problemas de lotação no hospital.

Sem autorização - O Corpo de Bombeiros do Rio informou que o restaurante não tinha autorização para usar botijões de gás. Segundo a corporação, o edifício não tinha condições de segurança para abrigar este tipo de material. Até o fim da manhã foram retirados três botijões do restaurante. Os bombeiros ainda procuram uma série de botijões interligados que abasteciam o restaurante.

A explosão destruiu totalmente o andar térreo de pelo menos dois prédios na praça. Os destroços foram lançados a uma distância de cerca de 100 metros. Por volta das 8h30, o trânsito na região estava complicado. Nesse horário, os bombeiros ainda procuravam por vítimas nos andares mais altos dos prédios atingidos. Até o nono andar de um dos edifícios, há sinais de destruição, com muitos vidros quebrados.

O coronel Lima Castro disse ainda que tanto o prédio de 11 andares onde funcionava o restaurante como os edifícios vizinhos Hotel Formule 1 e o da esquina com a Rua Pedro I já foram evacuados e estão isolados.

Uma equipe do Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura do Rio de Janeiro (Crea-RJ) chegou ao local da explosão para fazer uma vistoria.



Assista vídeo do momento da explosão:

Agência Estado e Agência Brasil Explosão que matou três no Rio teve origem em restaurante

adblock ativo