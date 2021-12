Explosão em cervejaria deixa dois mortos em São Paulo

A explosão de uma caldeira em uma fábrica da cervejaria Heineken, na cidade de Jacareí, em São Paulo, nesta quinta-feira, 28, matou duas pessoas e deixou outras três feridas. A informação foi confirmada pela Polícia Militar (PM).

Uma das vítimas feridas sofreu queimaduras, foi socorrida pelo helicóptero Águia da PM e encaminhada para o hospital municipal da Vila Industrial, região leste de São José dos Campos.

As outras duas pessoas que ficaram feridas foram encaminhadas para a Santa Casa de São José.

Da Redação

De acordo com o Corpo de Bombeiros de Jacareí, a corporação foi acionada para atender a ocorrência por volta das 10h15.

A unidade da empresa na cidade possui cerca de 400 empregados e é a maior entre as seis que a Heineken possui no país. Os funcionários da cervejaria em Jacareí foram dispensados do trabalho nesta quinta-feira.

Em nota, a Heineken confirmou a explosão, as mortes e lamenta o ocorrido, "A HEINEKEN lamenta imensamente o ocorrido e está em contato com as empresas prestadoras de serviço para oferecer todo o suporte aos envolvidos. A empresa ainda está apurando as possíveis causas do acidente. As operações fabris da Cervejaria estão por ora suspensas".

