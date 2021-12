Explosão destrói imóveis e deixa feridos no Rio de Janeiro

Cerca de 40 imóveis de uma vila foram destruídos em uma explosão ocorrida na madrugada desta segunda-feira, 19, em São Cristóvão, na zona norte do Rio de Janeiro. A explosão aconteceu por volta das 3h na Rua São Luiz Gonzaga. Pelo menos sete pessoas que ficaram feridas, entre elas uma criança, foram resgatadas dos escombros. Bombeiros ainda trabalham no local em busca de pessoas soterradas. Há informações de que uma pensão funcionava no local.



Das sete pessoas levadas para o Hospital Municipal Souza Aguiar, nenhuma foi resgatada em estado grave. Quatro já receberam alta - Ana Queila Araújo, de 38 anos; Mauro L. Araújo, de 44 anos; Jair C. Silva, de 27 anos; e outra vítima identificada como Valdecir. Três continuam internadas: uma menina de 9 anos, Manuel Araújo, de 89 anos, e Maria Márcia, de 28. Carlos S. Tomás, de 22 aos, foi atendido pelo Corpo de Bombeiros no local e liberado em seguida.



O subsecretário de Defesa Civil, Márcio Motta, informou que 40 imóveis foram afetados pela explosão. De acordo com ele, o proprietário da pizzaria Dell'Arco já admitiu que tinha cilindros de gás, embora na região exista gás encanado e o uso de cilindros seja proibido. Ainda não é possível, segundo Motta, saber se o vazamento de gás aconteceu na pizzaria, mas é grande a possibilidade. A hipótese mais provável para a explosão é a do vazamento de gás.



Dono de uma loja de esportes vizinha à pizzaria, José Augusto Cabral disse que já tinha denunciado o estabelecimento às autoridades por causa do uso indevido de gás de botijão. A loja dele ficava ao lado de uma papelaria que ficava colada à pizzaria.



"Quando estourou aquele caso na cidade (explosão do restaurante Filé Carioca em 2011), eu fiz a denúncia para Defesa Civil, Região Administrativa, e Bombeiros", afirmou Cabral. O lojista disse que foi um funcionário do local que informou sobre o uso de gás de modo irregular. "Tinha um empregado que dizia que tinha botijão de gás na cozinha. Eu era preocupado com isso porque era do meu lado (a loja)", afirmou ele. De acordou com Cabral, ele teve perda total na loja. "Caiu tudo. Não tem mais nada", disse ele.



Com o impacto da explosão, caixas de pizzas foram arremessadas até mesmo no heliponto do prédio administrativo do Banco Itaú, vizinho ao local da explosão.

O subsecretário Motta disse ainda que há dois meses houve um pequeno vazamento de gás canalizado na região e que foi rapidamente resolvido. Ele informou também que não há nenhuma pessoa reclamando por parentes desaparecidos. Mesmo assim, os bombeiros seguem as buscas.





