Explosão destrói apartamentos e deixa ferido no Rio

Uma explosão destruiu vários apartamentos em um prédio na Rua Olímpio Mourão Filho, perto da Rocinha, em São Conrado, zona sul do Rio. A detonação aconteceu por volta das 5h40 desta segunda-feira, 18, e teria atingido mais gravemente nove unidades.

Há informações de um ferido, mas o estado de saúde dele não foi divulgado. O edifício, porém, foi abandonado pelos moradores, por medida de segurança. A rua também está sendo evacuada por risco de desabamento e bombeiros estão no local. Há grande quantidade de destroços, inclusive esquadrias e portas, no pátio interno do prédio, onde fica uma quadra de esportes.

Também há destroços junto à piscina. A destruição parece ter sido maior no décimo andar, onde teria ocorrido a explosão. Duas colunas teriam sido as mais atingidas e um vazamento de gás é a hipótese mais provável para explicar o que aconteceu. O prefeito Eduardo Paes (PMDB), em entrevista ao RJ-TV, da Rede Globo, disse, porém, que é prematuro afirmar qual seria a causa. "É preciso investigar", afirmou.

A moradora Renata Gonçalves disse por telefone à televisão que abandonou sua residência de camisola, depois de advertida por um vizinho. "Não sabia se era por causa das obras do Metrô", relatou. O edifício tem 19 andares e 72 apartamentos. Bombeiros fazem uma varredura para garantir que não há mais feridos. Outros dois prédios, vizinhos, também sofreram danos.

