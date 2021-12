Expectativa de vida no Brasil pode cair até dois anos por causa da Covid-19

A expectativa de vida do brasileiro ao nascer deve cair em até dois anos, isso acontece por conta das 190 mil mortes pela Covid-19. Esta vai ser a primeira queda desse indicador registrada no Brasil desde 1940, de acordo com dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Especialistas da Fundação Getúlio Vargas (FGV) e do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA) estimam que a pandemia vai reverter a tendência observada nas últimas décadas. O brasileiro perderá pelo menos um ano de expectativa de vida, podendo chegar a até dois anos, dependendo da capacidade do governo de vacinar a população no ano que vem.

Em 1940, a expectativa de vida do brasileiro ao nascer era muito baixa, de 45,5 anos. Desde então, com a redução da mortalidade infantil e os avanços na medicina, o número vem crescendo consistentemente. Em 1980 chegou a 62,5 e, no ano 2000, a 69,8. Nos últimos vinte anos, os ganhos foram um pouco mais lentos, mas, mesmo assim, nunca se registrou um decréscimo.

De acordo com os últimos números divulgados pelo IBGE, em novembro, a expectativa de vida do brasileiro ao nascer era de 76,6. E poderia ser ainda mais alta se não fosse a violência urbana, que costuma vitimar homens jovens. Tanto que a expectativa de vida das mulheres era de 80,1 anos, contra 73,1 anos dos homens.

