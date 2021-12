Exército Brasileiro recomenda que militares parem de usar Whatsapp

O comando do Exército Brasileiro irá recomendar a todos os militares que parem de usar o aplicativo de mensagens Whatsapp nos próximos dias.

De acordo com a informação do colunista da Época, Guilherme Amado, a recomendação será de migrar para o aplicativo Signal, que de acordo com o exército, possui menos vulnerabilidades que o Whatsapp, que não deve mais ser usado principalmente em conversas entre oficiais de maior patente.

O Signal é um mensageiro privado famoso por ter sido usado pelo ex-analista da CIA, Edward Snowden. Sua criptografia é considerada uma das mais complexas do mundo e não existem anúncios dentro da plataforma.

