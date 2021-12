Exército anuncia serviço de alistamento online para 2016

O Exército Brasileiro anuncia que, a partir de 1º de janeiro de 2016, os jovens brasileiros de nove estados poderão realizar o alisamento Militar pela internet.



Acessando o site ww.alistamento.eb.mil.br os jovens dos estados da Bahia, Amapá, Maranhão, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Pará, Paraná, Santa Catarina e Sergipe, poderão efetuar o alistamento. Depois, será gerado um protocolo que deverá ser usado pelos inscritos para saber informações sobre o prosseguimento no processo seletivo para o Serviço Militar, ou se será dispensado e incluso no excesso de contingente.



Para solicitar o alistamento online, será necessário informar o CPF e dados da Certidão de Nascimento, do Registro Geral (identidade) ou Documento de Nacionalização.



Quem for completar 18 anos em 2016, têm até o dia 30 de julho para realizar o Alistamento Militar, concorrendo para seleção no segundo semestre do ano.

adblock ativo