Excesso de visitantes tira site da ANS do ar

O site da Agência Nacional de Saúde (ANS) apresentou problemas de acesso na manhã desta quinta-feira, 10. Por volta das 11h15, a página da ANS na internet, encontrada por meio do endereço eletrônico www.ans.gov.br, estava fora do ar, logo após a divulgação da agência sobre a suspensão da venda de 255 planos de saúde. Ao abrir, o usuário era avisado de que o site estava fora do ar por conta do "excesso de visita no portal".



A assessoria de imprensa da entidade confirmou que o site enfrenta instabilidades e informou que uma equipe técnica verifica o problema. Por volta das 12h30 o site retornou.

