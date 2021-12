Ex-tucano, Natalini será secretário do Verde

O vereador Gilberto Natalini (PV), um dos principais críticos da política atual do prefeito Fernando Haddad (PT) na área ambiental, aceitou convite para comandar a Secretaria Municipal do Verde e do Meio Ambiente no governo Doria. Ex-tucano, Natalini ajuizou, desde 2013, um total de dez ações contra o petista na Justiça paulista. A última delas conseguiu barrar o novo Código de Obras aprovado na Câmara. Médico, ele foi secretário também na gestão de José Serra à frente da Prefeitura, entre 2005 e 2006.

O prefeito eleito João Doria (PSDB) ainda apresentará oficialmente hoje outros escolhidos para compor seu secretariado: o economista do Itaú Unibanco Caio Megale vai assumir a Secretaria de Finanças, que passará a ser chamada de Fazenda; o ex-presidente do Metrô Sergio Avelleda comandará Transportes e Mobilidade; o empresário Wilson Poit, que também participou da gestão Haddad, assumirá a nova pasta de Desestatização, e os vereadores eleitos Daniel Annenberg (PSD) e Soninha Francine (PPS), que comandarão as secretarias de Inovação e Assistência Social e Cidadania, respectivamente.

Também foi definido o nome da arquiteta Heloisa Proença, que trabalhou na gestão Celso Pitta, para o comando da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.

adblock ativo