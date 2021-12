Ex-siamesas deixam UTI e vão para enfermaria em Goiás

As gêmeas Maria Clara e Maria Eduarda receberam alta médica da Unidade de Terapia Intensiva (UTI) na manhã desta terça-feira, 22. Elas foram transferidas para a enfermaria pediátrica do Hospital Materno Infantil (HMI), em Goiás.

O cirurgião pediátrico Zacharias Calil explica que para receberem a alta definitiva é preciso esperar que os curativos estejam totalmente cicatrizados. "Elas apresentaram um ótimo quadro clínico e uma melhora significativa ao longo desses dias. Não tenho dúvidas de que, em breve, elas estarão rumo a Salvador junto aos seus familiares", disse o médio por meio de nota.

Para os pais Denise Borges e Caíque Santana, a ansiedade de voltar para a terra natal é ainda maior depois da cirurgia. "Estamos contando os dias para irmos para casa", declararam.

O Caso

As gêmeas chegaram em Goiânia no dia 13 de julho, acompanhadas pelos pais Denise e Caíque, para serem monitoradas de perto pela equipe multiprofissional do HMI.

Unidas pelo abdômen, elas foram separadas no dia 9 de setembro, por uma equipe com cerca de 15 profissionais, entre cirurgiões pediátricos, anestesistas, ortopedistas, médicos intensivistas, cirurgiões plásticos, cirurgiões vasculares, pediatras, enfermeiros, cardiologista, entre outros.

Durante a operação, Calil percebeu que além de dividirem o fígado, como já se sabia, as gêmeas também dividiam uma membrana do coração, que também passou pelo procedimento.

