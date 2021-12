Ex-secretário de Saúde do RJ, Edmar Santos é preso em Itaipava

O ex-secretário de Saúde do Rio de Janeiro, Edmar Santos, foi preso na manhã desta sexta-feira, 10, na cidade de Itaipava, na região Serrana do Rio. Edmar é investigado por suspeita de irregularidades nos contratos da pasta durante a pandemia da Covid-19.

O Tribunal de Contas do Estado apontou suspeita de fraudes em alguns contratos firmados sem licitação, incluindo compra de respiradores, oxímetros, medicamentos e o de contratação de leitos privados. O governo do Rio de Janeiro teria gasto R$ 1 bilhão para fechar contratos emergenciais.

Santos foi preso durante a Operação Mercadores do Caos, deflagrada pelo Ministério Público do Rio de Janeiro (MPRJ), por meio do Grupo de Atuação Especializada no Combate à Corrupção (GAECC/MPRJ), com apoio da Coordenadoria de Segurança e Inteligência (CSI/MPRJ) e da Delegacia Fazendária da Polícia Civil.

O MPRJ requereu, e obteve na Justiça, autorização para acesso e extração do conteúdo armazenado nos materiais apreendidos, como telefones celulares, computadores e pen drives, inclusive de registros de diálogos telefônicos ou telemáticos, como mensagens SMS ou de aplicativos como WhatsApp, dentre outros.

Também foi deferida pela Justiça a medida assecuratória de arresto de bens e valores de Edmar até o valor R$ 36.922.920,00, equivalente aos recursos públicos desviados em três contratos fraudados para aquisição dos equipamentos médicos.

