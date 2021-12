Ex-procurador do MP-RJ é preso por suspeita de ajudar na fuga de empresário 'Rei Arthur'

O procurador aposentado do do Ministério Público do Rio de Janeiro, Astério Pereira dos Santos foi preso na manhã desta quinta-feira, 5, por ajudar na fuga do empresário Arthur Cesar de Menezes Soares Filho, o 'Rei Arthur', acusado de envolvimento na compra de votos para a eleição do Rio como sede da olimpíada de 2016. O ex-procurador foi preso durante execução do Operação Titereiro.

De acordo com os procuradores do caso, há indícios de que Astério ajudou o empresário, alvo da operação Lava Jato, a fugir, ainda no época em que ocupava o cargo de procurador.

Conforme o Ministério Público Federal, a relação entre o ex-procurador e o "Rei Arthur' foi revelada por Ricardo Siqueira Rodrigues, sócio de Arthur Soares em delação premiada. Ricardo revelou que em agosto de 2017, o empresário estava em Portugal e recebeu uma ligação do Brasil. Após a ligação, Rei Arthur ele retornou para os Estados Unidos. Na ocasião, Arthur Soares já tinha um mandado de prisão em aberto.

Ainda na delação, Ricardo afirmou que meses depois Arthur Soares o revelou que a ligação teria sido de uma pessoa que teve acesso a documentos que tinham sido trocados no departamento de Ativos do Ministério da Justiça.

Foragido desde 2017, Arthur Soares era dono das empresas que possuíam os maiores contratos com o governo do Rio de Janeiro na gestão de Sérgio Cabral. Acusado de envolvimento na compra de votos para a eleição do Rio como sede da olimpíada de 2016, ele foi preso no fim do ano passado.

Rei Arthur chegou a constar na lista de procurados da Interpol. No entanto, a sua prisão foi feita por agentes da da imigração americana por falta de visto.

adblock ativo