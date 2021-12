Ex-policial morre em confronto com amante da mulher

Um policial militar afastado da corporação morreu em um confronto com um agente da Polícia Civil do Rio de Janeiro. De acordo com o jornal 'O Globo', Leonardo Cabral de Araújo, 41 anos, estava tendo um caso com a mulher de Jaime Damião Mariano Pavel, 30 anos, quando ele flagrou os dois saindo de um motel.

O ex-PM afastado e o policial civil estavam armados e, durante a discussão, iniciaram um tiroteio. Jaime foi baleado no ombro, coxa esquerda e mão. Ele morreu na unidade de saúde. Já Leonardo foi atingido na cintura, passou por cirurgia e o quadro de saúde dele é delicado. A mulher não ficou ferida.

Jaime desconfiava da esposa e decidiu segui-la. Ela tinha dito que ia para a faculdade, mas foi encontrar Leonardo. O PM afastado aguardou a saída do casal do motel para abordá-los.

Jaime estava casado há cerca de cinco meses com a mulher, mas eles já tinham um relacionamento anterior. Os dois têm um filho.

