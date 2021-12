Ex-namorado de Luíza Brunet se defende de acusação

Suspeito de dar socos e pontapés na atriz Luiza Brunet, o empresário Lirio Parisotto se pronunciou nesta sexta-feira, 1º, em seu perfil no Instagram, e negou que tenha batido na ex-namorada.

"Nunca na vida agredi homem, muito menos mulher que respeito muito, quem me conhece sabe. Isto não me tira o direito de me defender de tentativas de agressão através de tapas, chutes, mordidas, unhadas", escreveu ele.

"Amigos, peço um pouco de paciência a respeito de algumas informações que estão circulando nas diversas mídias. Tento me defender através da imobilização. Se o caso for para a Justiça será lá que será esclarecida a verdade. Muita paz as pessoas do Bem. Por fim este é um canal de comunicação com pessoas de que aceitei me seguirem. Agradeço a compreensão. E a vida segue. Não quero mais polemizar este assunto. Só a justiça esclarecerá, terei o máximo prazer em informar. Chega", publicou.

Acusação

Em entrevista ao colunista Ancelmo Gois, do jornal "O Globo", a atriz falou sobre a violência cometida na madrugada do dia 21 de maio, no apartamento Parisotto, em Nova York. Luiza disse ter viajado para acompanhá-lo no evento "Homem do Ano".

Conforme Luiza, a agressão de Parisotto começou no restaurante onde eles jantavam com amigos, que perguntaram se o casal iria a uma exposição de fotos. O empresário, neste momento, teria se exaltado. Ele disse que não iria, porque, da última vez, teria sido confundido com o ex-marido de Luiza. Logo depois, saíram do restaurante e pegaram um Uber até o Residence.

A atriz contou que ao chegar no apartamento, Parisotto a deixou dentro do carro e subiu. Quando ela chegou ao apartamento, o agressor já estava de roupão e partiu para cima dela, ofendendo-a verbalmente.

Depois, ele deu um soco no olho dela, seguido de chutes. Ele a derrubou no sofá e a imobilizou violentamente até quebrar suas quatro costelas. Ela só conseguiu se desprender após ameaçar gritar pelo concierge. Ela se trancou no quarto e só saiu após ter certeza de que ele não estava no apartamento.

No dia seguinte, escondida, Luiza pegou um voo direto para o Brasil. A queixa foi representada no Ministério Público de São Paulo com o laudo de corpo de delito do IML feito pela atriz

